В Харькове неизвестные напали на бригаду скорой помощи

Пострадал 60-летний врач, он госпитализирован.

В Харькове неизвестные напали на бригаду скорой помощи
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Фото: http://www.nrcu.gov.ua/

Полиция Харькова начала уголовное производство по факту нападения на бригаду скорой помощи.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"Информация о происшествии поступила 9 марта. По предварительным данным, во время вызова на улицу Плиточную неизвестные мужчины набросились на бригаду скорой медицинской помощи. В результате пострадал 60-летний врач, он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Сейчас полицейские устанавливают причастных к нападению.

Напомним, в Днепре мужчина вызвал себе "скорую", напал на врачей и отобрал у них морфий.

Из-за участившихся в последнее время случаев избиения врачей бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун выступала за введение сопровождения медиков сотрудниками полиции.

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