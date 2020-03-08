Шесть человек погибли под завалами карантинного центра в Китае

Спасатели пытаются вытянуть еще 28 людей.

Шесть человек погибли под завалами карантинного центра в Китае
Фото: ChinaDaily/Twitter

В Китае в результате обвала отеля, который использовался для карантина людей с подозрением на коронавирус, погибли шесть человек, еще 28 остаются под завалами. Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на утро 8 марта, спасатели извлекли из-под завалов 43 человека, 36 из которых отправили в больницу.

Отмечается, что в отеле на момент обрушения находился 71 человек, из них 58 - были размещены в карантине.

Напомним, 7 марта в китайском городе Цюаньчжоу, расположенном в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, обвалился отель, который использовали для временного размещения на карантин людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом. В течение первых часов 34 человека удалось спасти.

В Фуцзяне ситуация по коронавирусу достаточно спокойная. По официальным данным, там было всего 296 подтвержденных случаев болезни, из которых один закончился смертью. Все остальные пациенты выздоровели.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Под Киевом произошел крупный пожар в гостиницеПод Киевом произошел крупный пожар в гостинице
В Черновцах сейчас пять подозрений на коронавирус, - ОГА (обновлено)В Черновцах сейчас пять подозрений на коронавирус, - ОГА (обновлено)
В Украине зарегистрировали первый случай коронавирусаВ Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
В маршрутке на "Лесной" в Киеве мужчина ударил полицейскую кулаком в лицо за отказ в "ухаживании"В маршрутке на "Лесной" в Киеве мужчина ударил полицейскую кулаком в лицо за отказ в "ухаживании"
В Гонконге зарегистрирован первый случай SARS-CoV-2 у животногоВ Гонконге зарегистрирован первый случай SARS-CoV-2 у животного
Блок рекламы


Похожие новости
В Китае рухнул карантинный центр с десятками людей внутриВ Китае рухнул карантинный центр с десятками людей внутри
В РоSSии за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавирусаВ РоSSии за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса
Минздрав снял подозрение на коронавирус у девяти человекМинздрав снял подозрение на коронавирус у девяти человек
Еще двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновицкой областиЕще двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновицкой области
В Италии количество заболевших коронавирусом превысило 2700 человекВ Италии количество заболевших коронавирусом превысило 2700 человек
В Украине проверяют еще шесть подозрений на коронавирусВ Украине проверяют еще шесть подозрений на коронавирус
На Филиппинах бывший охранник ТЦ 10 часов держал в заложниках около 30 человек (обновлено)На Филиппинах бывший охранник ТЦ 10 часов держал в заложниках около 30 человек (обновлено)
На Филиппинах в торговом центре взяли в заложники несколько десятков человекНа Филиппинах в торговом центре взяли в заложники несколько десятков человек
В Италии 21 человек умер вследствие COVID-19, количество зараженных достигло 821В Италии 21 человек умер вследствие COVID-19, количество зараженных достигло 821
Полиция Харькова официально задержала 55 человек за беспорядки на БарабашовоПолиция Харькова официально задержала 55 человек за беспорядки на Барабашово
Последние новости
Подгружаем последние новости