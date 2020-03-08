Шесть человек погибли под завалами карантинного центра в Китае

В Китае в результате обвала отеля, который использовался для карантина людей с подозрением на коронавирус, погибли шесть человек, еще 28 остаются под завалами. Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на утро 8 марта, спасатели извлекли из-под завалов 43 человека, 36 из которых отправили в больницу.

Отмечается, что в отеле на момент обрушения находился 71 человек, из них 58 - были размещены в карантине.

Напомним, 7 марта в китайском городе Цюаньчжоу, расположенном в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, обвалился отель, который использовали для временного размещения на карантин людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом. В течение первых часов 34 человека удалось спасти.

В Фуцзяне ситуация по коронавирусу достаточно спокойная. По официальным данным, там было всего 296 подтвержденных случаев болезни, из которых один закончился смертью. Все остальные пациенты выздоровели.