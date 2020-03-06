В Киеве произошел взрыв в вагоне метро

Пассажиров высадили на станции "Вокзальная".

В Киеве произошел взрыв неустановленного предмета в вагоне метро. Об этом сообщил корреспондент "Українських новин" с места событий.

"Произошел взрыв неизвестного предмета во время пребывания поезда на станции метро "Вокзальная". В вагоне наблюдалось задымление, пассажиры начали паниковать. Дежурная по станции попросила людей покинуть поезд", - добавили в агентстве.

Все пассажиры вышли на станции "Вокзальная", поезд двинулся в депо. Никто не пострадал.

Задержка в движении поездов составила около 10 минут.

Напомним, в 2017 году в тоннеле между станциями киевского метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" возник пожар. Он был вызван коротким замыканием.