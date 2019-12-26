В Белой Церкви задержали вора по кличке "Лощ", которого разыскивали два года

Задержанный причастен к убийству участника АТО в Кагарлыке в 2017 году.

В Белой Церкви задержали вора по кличке "Лощ", которого разыскивали два года
Фото: kv.npu.gov.ua

В городе Белая Церковь полиция задержала криминального вора по кличке "Лощ", которого разыскивала в течение двух лет за хулиганство.

Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.

Отмечается, что задержанный - 47-летний уроженец Кагарлыка - неоднократно отбывал наказание за совершенные преступления в местах лишения свободы, имел влияние в криминальном мире.

"В 2017 году в городе Кагарлык произошло убийство участника антитеррористической операции. Нападающий, который нанес смертельные ножевые ранения, полиция задержала сразу. Уголовное производство с обвинительным приговором уже направлено в суд. Его сообщнику, который был организатором этого нападения, удалось скрыться. Работники Кагарлицкого отделения полиции объявили его в розыск и продолжали его поиски", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что, находясь в розыске, злоумышленник вел конспиративный образ жизни, постоянно скрывался, но при этом он умудрялся держать в страхе жителей района и "крышевать" игорный бизнес.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения. Меру пресечения для него выберет суд.

Напомним, в июле в Белой Церкви провели масштабную спецоперацию по задержанию членов ОПГ, в ходе которой было проведено 50 обысков. Полицейские установили, что на территории города действовали три преступные группировки, которые занимались давлением на бизнес путем вымогательства и избиения людей.

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