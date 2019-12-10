В Чехии произошла стрельба в больнице, погибли шесть человек

Среди них - ребенок.

В Чехии произошла стрельба в больнице, погибли шесть человек
Фото: idnes.cz

В Чехии, в городе Острава, неизвестный мужчина открыл огонь по университетской больнице. По предварительной информации, погибли шесть человек, пишет iDNES.cs.

Стрелок скрылся, его поисками занимается полиция. Всех пациентов и персонал эвакуировали.

Одним из погибших является шестилетний ребенок. По версии следствия, огонь велся по палате на одном из верхних этажей больницы. Вначале сообщалось о четырех погибших и двух раненных, однако спасти их жизни не получилось.

Подозреваемым в стрельбе стал мужчина средних лет, он был одет в красную куртку. В пресс-службе местной полиции опубликовали фото вероятного стрелка, однако позже снимок удалили.

Напомним, в ноябре в результате вооруженного нападения полиция перекрыла и оцепила Лондонский мост. Правоохранители открыли огонь по вооруженному ножом мужчине, который смертельно ранил несколько человек.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Подозреваемые в убийстве сына Соболева полгода назад ушли из батальона УДАПодозреваемые в убийстве сына Соболева полгода назад ушли из батальона УДА
Полиция вышла на заказчика нападения на отца убитого и 3-летнего мальчика, - СМИПолиция вышла на заказчика нападения на отца убитого и 3-летнего мальчика, - СМИ
В Одессе на месте пожара нашли еще два тела, количество жертв выросло до семи человекВ Одессе на месте пожара нашли еще два тела, количество жертв выросло до семи человек
В больнице умер спасатель, пострадавший во время тушения пожара в одесском колледжеВ больнице умер спасатель, пострадавший во время тушения пожара в одесском колледже
В Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селеВ Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе
Блок рекламы


Похожие новости
Число погибших в одесском колледже возросло до 12 человекЧисло погибших в одесском колледже возросло до 12 человек
На месте пожара в Одессе нашли еще два тела, количество жертв выросло до 10 человекНа месте пожара в Одессе нашли еще два тела, количество жертв выросло до 10 человек
В больнице умер спасатель, пострадавший во время тушения пожара в одесском колледжеВ больнице умер спасатель, пострадавший во время тушения пожара в одесском колледже
В Одессе на месте пожара нашли еще два тела, количество жертв выросло до семи человекВ Одессе на месте пожара нашли еще два тела, количество жертв выросло до семи человек
В США в перестрелке после попытки ограбления убиты четыре человекаВ США в перестрелке после попытки ограбления убиты четыре человека
В Киевской области произошел взрыв в многоэтажке, погиб один человекВ Киевской области произошел взрыв в многоэтажке, погиб один человек
На горнолыжном курорте в Польше из-за взрыва газа погибли восемь человекНа горнолыжном курорте в Польше из-за взрыва газа погибли восемь человек
Из-за пожара в Одессе пропавшими считаются 14 человекИз-за пожара в Одессе пропавшими считаются 14 человек
При пожаре в Одесском колледже погибла студентка, 26 человек пострадали (обновлено)При пожаре в Одесском колледже погибла студентка, 26 человек пострадали (обновлено)
При пожаре в Одесском колледже умерла преподавательница, 18 человек пострадалиПри пожаре в Одесском колледже умерла преподавательница, 18 человек пострадали
Последние новости
Подгружаем последние новости