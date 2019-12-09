В Польше нашли убитыми двоих украинцев

По подозрению в преступлении задержали еще одного гражданина Украины.

В Польше нашли убитыми двоих украинцев
Фото: lublin112.pl

В Польше в Люблинском воеводстве нашли тела двух украинцев со следами насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан 36-летний мужчина, также украинец, пишет Lublin 112.

Сообщение об обнаружении трупов поступило в местную полицию около 13:00 8 декабря. Правоохранители установили, что жертвами являются граждане Украины, которые работали на ферме, где их и нашли убитыми.

"По данному делу полиция задержала 36-летнего гражданина Украины. Полицейские определили, что мужчина знал жертв и работал с ними на ферме. Сегодня продолжаются процессуальные действия. Такое преступление карается пожизненным заключением", - уточнили в СМИ.

Известно также, что на телах погибших были ножевые ранения. Мотивы преступления устанавливаются.

Напомним, что месяцем ранее в Польше нашли тела двух украинцев в возрасте 28 и 46 лет. Они были обнаружены в большом ангаре для хранения фруктов и овощей, наполненном азотом, без доступа кислорода.

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