Новостей.COM ⇒
2019-12-07
На Закарпатье произошел крупный пожар в магазине стройматериалов
Огонь охватил около 2000 кв. метров.
Фото: https://zk.dsns.gov.ua/
В поселке Буштино на Закарпатье в субботу загорелся магазин стройматериалов. Об этом сообщили в ГосЧС области.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12:36 в субботу 7 декабря.
Огонь охватил около 2000 кв. метров.
Для ликвидации пожара направили 35 сотрудников ГосЧС из соседних поселков и Хуста, а также восемь единиц техники.
Пожар удалось локализовать в 13:43. Ликвидация продолжается.
Напомним, в Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе.