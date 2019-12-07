На Закарпатье произошел крупный пожар в магазине стройматериалов

Огонь охватил около 2000 кв. метров.

На Закарпатье произошел крупный пожар в магазине стройматериалов
Фото: https://zk.dsns.gov.ua/

В поселке Буштино на Закарпатье в субботу загорелся магазин стройматериалов. Об этом сообщили в ГосЧС области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12:36 в субботу 7 декабря.

Огонь охватил около 2000 кв. метров.

Для ликвидации пожара направили 35 сотрудников ГосЧС из соседних поселков и Хуста, а также восемь единиц техники.

Пожар удалось локализовать в 13:43. Ликвидация продолжается.

Напомним, в Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе.

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