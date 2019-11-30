Полиция задержала в Днепре двух подростков, которые "заминировали" 18 школ

Дети хотели создать ажиотаж.

Полиция задержала в Днепре двух подростков, которые "заминировали" 18 школ
Полиция задержала двух подростков, которые "заминировали" 18 школ
Фото: https://www.npu.gov.ua/

Полиция задержала двоих подростков из Днепра, которые отправляли ложные сообщения о минировании 18 школ и гимназий. Об этом информирует Нацполиция.

"В течение 27 и 28 ноября в подразделения полиции поступили сообщения о минировании 18 учебных заведений, расположенных в Днепре и в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Мотивом для псевдоминеров стало желание создать искусственный ажиотаж вокруг "минирований", о которых им стало известно из средств массовой информации.

Уголовное производство открыто по ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, "минеру" Офиса президента объявили о подозрении. 45-летнему жителю Кропивницкого грозит до 6 лет лишения свободы.

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