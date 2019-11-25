В метро Киева с ножом напали на пассажира
Злоумышленник попытался сбежать.
В киевском метрополитене произошел конфликт между двумя пассажирами, в результате которого один из них ударил оппонента ножом и попытался сбежать. Инцидент произошел на выходе со станции "Контрактовая площадь", сообщили на странице столичной полиции в Facebook.
"Возле выхода со станции сотрудники полиции заметили потасовку между двумя мужчинами, а потом один из них бросился бежать. Правоохранители догнали незнакомца и выяснили, что тот ранил мужчину ножом", - уточнили в полиции.
По словам пострадавшего, в ходе спора с незнакомцем его ударили ножом в плечо. Он был госпитализирован с колото-резаной раной.
Нападавшим оказался 34-летний местный житель, который ранее проблем с законом не имел. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Напомним, в августе 2019 в метро Харькова пассажир ударил ножом полицейского. Правоохранителя попросили о помощи две девушки, к которым на станции приставал пьяный мужчина. Когда полицейский подошел к нему, тот достал нож и ударил его в грудь.
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Общество
25.11.2019 13:54