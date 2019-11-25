В Киевской области задержали "уголовного авторитета" с удостоверением журналиста

Его подозревают в групповом избиении.

Полиция Киевской области задержала трех мужчин, которые подозреваются в групповом избиении битами посетителя ночного заведения в Борисполе. Оно произошло в конце октября 2018 года.

Об этом говорится на сайте полиции.

В ходе расследования уголовного производства по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса полицейские вышли на группу лиц, которые имеют влияние на криминогенную ситуацию в Бориспольском районе и Киевской области.

Главным считается ранее судимый 49-летний "уголовный авторитет" из Борисполя, у которого нашли удостоверение корреспондента издания "Власть и закон". Его подельники - 35-летний житель Переяслава и 34-летний житель Борисполя.

Фото: kv.npu.gov.ua

Для задержания задействовали бойцов КОРДа и полка полиции особого назначения. Во время обысков были найдены ножи, металлическая бита, мачете.

Задержанным сообщили о подозрении и попробуют арестовать через суд.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

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