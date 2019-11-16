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2019-11-16
В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка", - СМИ
По словам родственников Александра Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка.
Александр Гриценко
Фото: Финансовый клуб
В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко. Об сообщает "5 канал" со ссылкой на собственные источники.
По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Семья уже обратилась в правоохранительные органы.
Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего "Укрэксимбанк" с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года – бессрочно.
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