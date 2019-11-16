В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка", - СМИ

По словам родственников Александра Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка.

В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко. Об сообщает "5 канал" со ссылкой на собственные источники.

По словам родственников Гриценко, неизвестные забрали его в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Семья уже обратилась в правоохранительные органы.

Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего "Укрэксимбанк" с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года – бессрочно.