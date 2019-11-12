Кембриджский словарь выбрал словом года "Апсайклинг"

Upcycling – это вторичное использование разных материалов для изготовления новых вещей.

Кембриджский словарь выбрал словом года "Апсайклинг"
Фото: kislorod

Авторы Кембриджского словаря назвали upcycling (апсайклинг) словом 2019 года. Об этом свидетельствует сайт словаря.

Upcycling – это вторичное использование разных материалов для изготовления новых вещей. Это процесс помогает уменьшить количество отходов, что уменьшает пагубное влияние на экологию.

В шорт-лист слов также попали:

  • carbon sink — участок леса, который может поглотить большое количество углекислого газа и уменьшить глобальное потепление;
  • compostable — материал, который можно компостировать;
  • preservation — сохранение природных ресурсов.

Напомним, в прошлом году по версии Оксфордского словаря словом года было "toxic" ("токсичный"), что можно также перевести как "ядовитый" или "отравляющий".

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