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2019-11-12
Кембриджский словарь выбрал словом года "Апсайклинг"
Upcycling – это вторичное использование разных материалов для изготовления новых вещей.
Фото: kislorod
Авторы Кембриджского словаря назвали upcycling (апсайклинг) словом 2019 года. Об этом свидетельствует сайт словаря.
Upcycling – это вторичное использование разных материалов для изготовления новых вещей. Это процесс помогает уменьшить количество отходов, что уменьшает пагубное влияние на экологию.
В шорт-лист слов также попали:
- carbon sink — участок леса, который может поглотить большое количество углекислого газа и уменьшить глобальное потепление;
- compostable — материал, который можно компостировать;
- preservation — сохранение природных ресурсов.
Напомним, в прошлом году по версии Оксфордского словаря словом года было "toxic" ("токсичный"), что можно также перевести как "ядовитый" или "отравляющий".
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