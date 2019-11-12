В Киеве мужчина поджег себя посреди зала игровых автоматов

Он получил несерьезные ожоги, но помощь медиков понадобилась.

В Киеве мужчина поджег себя посреди зала игровых автоматов
Фото: kiev.informator.ua

В ночь на 12 ноября в Киеве по адресу улица Попудренко в районе метро Дарница мужчина зашел в зал игровых автоматов и пытался покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщил "Информатор".

Около 4:30 утра мужчина зашел в зал игровых автоматов и со словами "Сейчас вы сгорите вместе со мной" облил себя жидкостью для розжига костра и поджег.

Огонь сразу же потушили и вызвали экстренные службы. К счастью, мужчина получил несерьезные ожоги, но помощь медиков понадобилась - его госпитализировали в больницу.

По словам очевидцев, пострадавший находился в неадекватном состоянии и не мог объяснить, что произошло. Ему около 25 лет.

В момент поджога в заведении находился администратор и один посетитель, они не пострадали. Детали случившегося выясняют правоохранители.

Напомним, летом в одном из сел Львовской области мужчина после ссоры с женой сжег себя в огороде.

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