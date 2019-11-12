В Харькове 22-летний полицейский отдела в метро открыл стрельбу на станции

Его задержали и разоружили бойцы спецподразделения, пострадавших нет.

В Харькове 22-летний полицейский отдела в метро открыл стрельбу на станции
Фото: radio.vesti.ru

В Харькове полицейский отдела в метрополитене открыл стрельбу на станции. В это время станция "Научная" не работала и была пустой, поэтому в результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть около 3:50. На место прибыли руководство областного главка полиции, отдела полиции в метрополитене, инспекция по личному составу, Управление внутренней безопасности, следственно-оперативная группа и психологи.

Бойцы спецподразделения патрульной полиции "ТОР" разоружили 22-летнего капрала полиции и задержали его.

Фото: 057.ua

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Назначено служебное расследование.

Напомним, ранее в Харькове на парковке супермаркета застрелили человека, Еще один участник перестрелки взорвал себя гранатой.

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