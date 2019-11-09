Жительница Киевской области пыталась заказать убийство любовницы мужа за $10 тыс.

Женщину задержали во время передачи денег исполнителю.

Фото: npu.gov.ua

Сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции задержали жительницу Киевской области по подозрению в заказе убийства другой женщины - любовницы мужа.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

За убийство она была готова заплатить 10 тысяч долларов.

Женщину задержали во время передачи предполагаемому исполнителю второй части суммы в размере около 6 тысяч долларов.

Фото: npu.gov.ua

По данному факту ведется расследование по ч.1 ст.14, п.11 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса - подготовка к убийству.

Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.