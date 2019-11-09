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2019-11-09
Жительница Киевской области пыталась заказать убийство любовницы мужа за $10 тыс.
Женщину задержали во время передачи денег исполнителю.
Фото: npu.gov.ua
Сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции задержали жительницу Киевской области по подозрению в заказе убийства другой женщины - любовницы мужа.
Об этом говорится на сайте Национальной полиции.
За убийство она была готова заплатить 10 тысяч долларов.
Женщину задержали во время передачи предполагаемому исполнителю второй части суммы в размере около 6 тысяч долларов.
Фото: npu.gov.ua
По данному факту ведется расследование по ч.1 ст.14, п.11 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса - подготовка к убийству.
Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.
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