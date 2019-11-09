В Луганской области во время конвоирования в СИЗО сбежал подозреваемый

Ранее судимому мужчине инкриминируют грабеж.

В Луганской области во время конвоирования в СИЗО сбежал подозреваемый
Сбежавшый из сизо Вадим Байдак
Фото: https://www.npu.gov.ua/

В Луганской области во время конвоирования в изолятор временного содержания сбежал подозреваемый. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Инцидент произошел 8 ноября.

"Новоайдарским отделом полиции ГУНП в Луганской области разыскивается Байдак Вадим Дмитриевич, 07.09.1997, который во время конвоирования в изолятор временного содержания Старобельск совершил побег из-под стражи", – говорится в сообщении.

Мужчина подозревается в совершении уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 186 (грабеж) УК Украины.

Сбежавший был судим ранее.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи (ст. 393 УК). Кроме того, назначено служебное расследование в отношении действий полицейских, которые осуществляли конвоирование.

Напомним, ранее находящийся в розыске россиянин сбежал по дороге из аэропорта "Борисполь" в изолятор. Беглеца поймали возле Василькова.

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