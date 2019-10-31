Студенты из Киева массово отравились на форуме в Мариуполе

16 человек были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Студенты из Киева массово отравились на форуме в Мариуполе
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

В Мариуполе 29 октября отравилась группа студентов Украинской академии лидерства, которые принимали участие в молодежном форуме "Каждое завтра начинается уже сегодня".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"300 молодых людей в возрасте от 17 до 27 лет прибыли в г. Мариуполь из г. Киев для участия в молодежном форуме "Каждое завтра начинается уже сегодня" и в течение дня трижды принимали пищу, приготовленную для них на заказ организаторов мероприятия одним из местных коммунальных предприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером в пансионате "Урзуф" молодежь стала жаловаться на ухудшение самочувствия, тошноту, головокружение, диарею и боль в животе. После осмотра врачами в пансионате 16-х студентов срочно доставили в городскую больницу № 4 Мариуполя, где им была оказана первая медицинская помощь и сейчас все пострадавшие из больницы выписаны.

Во время осмотра помещения пищеблока с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы, где изготовлялись блюда для питания участников мероприятия, были отобраны образцы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с рук обслуживающего персонала, технологического оборудования, мебели и инвентаря для проведения бактериологического обследования патогенной флоры. Также изъяты должностные инструкции поваров, технологические карты и меню.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Принимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления людей и привлечения виновных в этом лиц к ответственности.

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