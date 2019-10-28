В Ужгороде выявили еще двух носителей дифтерии, общее число выросло до 17 человек

В Ужгороде 27 октября госпитализировали еще двоих носителей дифтерии. Клинические признаки болезни у них не проявились, но их все равно положили в больницу для наблюдения.

Об этом говорится на сайте Ужгородского городского совета.

Всего в областной клинической инфекционной больнице находятся 17 студентов Ужгородского национального университета. Пятнадцати заболевшим проводят антибиотикотерапию, которая продлится 2 недели, после чего их повторно обследуют. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Всего за последние 4 дня в Ужгороде против дифтерии привились 3 600 человек (примерно 3% населения города).

Напомним, главное средство в борьбе с дифтерией - вакцинация.

Бесплатная, закупленная за государственные деньги вакцина от дифтерии есть во всех медучреждениях Украины, которые работают на первичном уровне. Взрослым вводится комплексная вакцина от дифтерии и столбняка - АДС-М. Иммунитет от дифтерии и столбняка держится 10 лет, каждые десять лет вакцинацию нужно повторять. Детям вводится комплексная вакцина от коклюша, дифтерии и столбняка АКДС согласно календарю вакцинации. Она также доступна во всех учреждениях страны - как в государственных, так и в частных - в частных можно найти также пяти и шестивалентные вакцины, в составе которых есть противодифтерийный компонент.

Дифтерия - инфекционная болезнь, вызванная бактерией Corynebacterium diphtheriae. Ее признаки и симптомы обычно проявляются спустя 2-5 дней после заражения и варьируются от легких до тяжелых. Зачастую симптомы нарастают постепенно, начиная с болей в горле и повышения температуры тела. В тяжелых случаях бактерии производят токсин, вызывающий формирование утолщенного сероватого или белого налета в горле. Налет может стать причиной обструкции дыхательных путей, затрудняя дыхание и глотание и вызывая "лающий" кашель. Возможен отек шеи, отчасти вызванный увеличением лимфоузлов.

Токсин может также проникать в кровоток, вызывая различные осложнения, в том числе воспалительные поражения и повреждения сердечной мышцы, воспалительные поражения нервов, нарушения функции почек и кровотечение на фоне пониженного содержания тромбоцитов в крови. Поражение мышц сердца может приводить к нарушениям сердечного ритма, а воспалительные поражения нервов могут вызывать паралич.