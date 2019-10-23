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2019-10-23
В центре Киева взорвали гранату, есть жертвы
Взрыв произошел на Пушкинской.
Вечером 22 октября в центре Киева произошел взрыв.
По предварительным данным, на улице Пушкинской взорвалась граната. Сообщается о двух погибших.
"Серьезный взрыв только что произошел в центре города - по предварительной информации, на улице Пушкинской в результате взрыва (некоторые говорят, что сдетонировала граната) погибли два человека", - сообщает Киев Оперативный в фейсбуке.
Правозащитник Алексей Малютин сообщает, взрыв произошел на Пушкинской 34, два человека погибло.
"Проходящая мимо девушка получила осколочные ранения. Два парня сидели на ступеньках и крутили гранату", - написал он в фейсбуке.
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