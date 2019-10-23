В центре Киева взорвали гранату, есть жертвы

Взрыв произошел на Пушкинской.

Вечером 22 октября в центре Киева произошел взрыв.

По предварительным данным, на улице Пушкинской взорвалась граната. Сообщается о двух погибших.

"Серьезный взрыв только что произошел в центре города - по предварительной информации, на улице Пушкинской в результате взрыва (некоторые говорят, что сдетонировала граната) погибли два человека", - сообщает Киев Оперативный в фейсбуке.

Правозащитник Алексей Малютин сообщает, взрыв произошел на Пушкинской 34, два человека погибло.

"Проходящая мимо девушка получила осколочные ранения. Два парня сидели на ступеньках и крутили гранату", - написал он в фейсбуке.

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