Скончался фотограф Владимир Струмковский

21 октября скончался известный киевский фотограф Владимир Струмковский.

В соцсети о его смерти сообщают коллеги, отмечая, что Владимир был невероятно талантливым и светлым человеком.

"Родные сообщили: тромб оборвал жизнь замечательного Владимир Струмковский - мастера светописи от Бога...", - написал в фейсбуке журналист Владимир Кацман.

"Володя был крутым фотографом и замечательным человеком", - отметил народный депутат Верховной Рады VIII созыва Андрей Лозовой.

"Владимир Струмковский, невероятно талантливый, светлый человек. Всегда улыбался при встрече, искренне, от души. Буду помнить его таким. Соболезнования всем, кто знал и любил", - написала журналист Татьяна Бодня.