Скончался фотограф Владимир Струмковский

Причиной смерти стал оборвавшийся тромб.

Скончался фотограф Владимир Струмковский
Владимир Струмковский
Фото: facebook.com/strumkovskij

21 октября скончался известный киевский фотограф Владимир Струмковский.

В соцсети о его смерти сообщают коллеги, отмечая, что Владимир был невероятно талантливым и светлым человеком.

"Родные сообщили: тромб оборвал жизнь замечательного Владимир Струмковский - мастера светописи от Бога...", - написал в фейсбуке журналист Владимир Кацман.

"Володя был крутым фотографом и замечательным человеком", - отметил народный депутат Верховной Рады VIII созыва Андрей Лозовой.

"Владимир Струмковский, невероятно талантливый, светлый человек. Всегда улыбался при встрече, искренне, от души. Буду помнить его таким. Соболезнования всем, кто знал и любил", - написала журналист Татьяна Бодня.

Владимир Струмковский родился в декабре 1959. Окончил Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Снимал для многих столичных СМИ. Длительное время работал в столичной газете "Крещатик". В последнее время снимал в Раде.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Гражданин по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в одесском ПолитехеГражданин по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в одесском Политехе
Мурал на Дарницкой площади в Киеве уничтожили ради места под рекламуМурал на Дарницкой площади в Киеве уничтожили ради места под рекламу
В результате взрыва гранаты в Сумской области погиб мужчинаВ результате взрыва гранаты в Сумской области погиб мужчина
В Одесской области нашли радиоактивное оборудование, излучение которого превышало нормы в 500 раз, - СБУВ Одесской области нашли радиоактивное оборудование, излучение которого превышало нормы в 500 раз, - СБУ
Из галереи в США вор за 32 секунды вынес гравюру Сальвадора ДалиИз галереи в США вор за 32 секунды вынес гравюру Сальвадора Дали
Блок рекламы


Похожие новости
Скончался режиссер "12 стульев" Марк ЗахаровСкончался режиссер "12 стульев" Марк Захаров
В Киеве мужчина пытался обокрасть Владимирский соборВ Киеве мужчина пытался обокрасть Владимирский собор
В курортной Кирилловке скончался один из пострадавших в субботней дракеВ курортной Кирилловке скончался один из пострадавших в субботней драке
Владимир Кличко планирует вмешаться в ситуацию с избиением матери его ребенка бойфрендом, - СМИВладимир Кличко планирует вмешаться в ситуацию с избиением матери его ребенка бойфрендом, - СМИ
На Мальорке Владимира Кличко эвакуировали с яхты из-за пожараНа Мальорке Владимира Кличко эвакуировали с яхты из-за пожара
Мальчик, которому Льюис Хэмилтон подарил свой болид, скончался от ракаМальчик, которому Льюис Хэмилтон подарил свой болид, скончался от рака
Мальчик, раненный пьяными патрульными, скончалсяМальчик, раненный пьяными патрульными, скончался
Скончался актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в "Звездных войнахСкончался актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в "Звездных войнах
В Берлине проходит большая выставка украинского фотографа Бориса МихайловаВ Берлине проходит большая выставка украинского фотографа Бориса Михайлова
Кличко опубликовал видео нового пешеходного моста над Владимирским спуском
Последние новости
Подгружаем последние новости