Владимир Дантес рассказал об отношениях со своей сестрой из РоSSии

Украинский певец Владимир Дантес рассказал о своей сестре, которая жила в РоSSии. Музыкант очень рад, что девушка покинула страну-агрессор. Более того теперь она мечтает получить украинское гражданство.

В интервью программе ЖВЛ Владимир Дантес (настоящее имя Владимир Гудков) рассказал, что у него есть сестра, которая жила в РоSSии. У нее есть роSSийский паспорт, но живет и работает сейчас она в Европе.

Насколько известно девушка обитает в Лиссабоне, где даже основала собственный бренд предметов декора. В прошлом году исполнитель приезжал в Португалию и опубликовал редкое с родственницей фото. Стоит отметить, что поклонники восхитились внешними сходствами брата и сестры.

"У меня есть сестра, но она очень давно уехала. И в начале войны она каждый день плакала, поддерживала. Она живет в Европе и хочет получить украинское гражданство. Она говорит: "Я хочу изменить гражданство, не хочу быть причастной к этому. Не хочу этот паспорт. Мне с ним тяжело", - рассказал Владимир Дантес.

К тому же певец отметил, что очень рад, что в его окружении оказалось очень много думающих людей. По словам исполнителя, после начала войны некоторые его друзья из РоSSии, покинули страну и стали помогать украинцам.

"Есть друзья, которые с первых дней уехали оттуда и до сих пор извиняются. Они очень много делают, а главное, они не защищают ни себя, ни русню. Они молча делают дело и не задают никаких вопросов", - отметил Владимир Дантес.

Напомним, Тоня Матвиенко показала трогательную встречу с мамой, которую не видела с начала войны.