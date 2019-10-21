Житель Барышевки умер во время задержания полицейскими

Судмедэксперт не обнаружил телесных повреждений, которые могли привести к смерти.

Житель Барышевки умер во время задержания полицейскими
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В субботу утром в поселке Барышевка Киевской области во время задержания полицейскими умер 33-летний мужчина, бросавшийся на окружающих с ножом.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления полиции.

Дебошир устроил ссору с родственниками, разбил в доме мебель, ударил ножом шурина и скрылся на автомобиле.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В областие ввели план-перехват, в рамках которого подозреваемого обнаружили. Во время задержания он оказал сопротивление полицейским и напал на них с ножом.

Сотрудникам полиции удалось обезвредить дебошира, но затем ему стало плохо. Ему оказали неотложную медпомощь и вызвали "скорую помощь", которая лишь констатировала смерть.

О происшествии известили прокуратуру и Государственное бюро расследований. Судебно-медицинский эксперт не обнаружил на теле скончавшегося повреждений, которые могли бы повлечь смерть. Окончательную причину смерти еще предстоит установить.

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