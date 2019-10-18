На химическом предприятии в Ровенской области произошел взрыв

По предварительной информации, пострадавших нет.

На химическом предприятии "Колор. С.И.М" в селе Клевань Ровенской области вечером 17 октября произошел взрыв.

Заместитель главы Клеванской ОТГ Владимир Мокляк сообщил в фейсбуке, что на предприятии взорвался резервуар. По предварительной информации, в помещении здания завода произошло замыкание электричества, взорвалась газовоздушная смесь.

По словам чиновника, пожар локализован. На место происшествия вызвали лабораторию, чтобы узнать нет ли вредных выбросов в атмосферу. Также на место инцидента приехала полиция.

Ровенские новости сообщают, что что на работу предприятия "Колор С.И.М" и вредный запах от производства краски жители Клевань жалуются не первый год. Люди говорят, что неприятный запах здесь чувствуется несколько раз в неделю, особенно в жару или в начале холодов.

"Колор С.И.М" производит краски для дорожной разметки, краски для автомобилей, синтетические смолы и лакокрасочные материалы для промышленности.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Американская астронавтка приехала на историческую родину отца в село Якимов возле ЛьвоваАмериканская астронавтка приехала на историческую родину отца в село Якимов возле Львова
В Киеве на трамвайной остановке застрелили человекаВ Киеве на трамвайной остановке застрелили человека
В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей женыВ Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
Гражданин по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в одесском ПолитехеГражданин по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в одесском Политехе
В результате взрыва гранаты в Сумской области погиб мужчинаВ результате взрыва гранаты в Сумской области погиб мужчина
Блок рекламы


Похожие новости
В Полтавской области трое мужчин погибли, очищая выгребную ямуВ Полтавской области трое мужчин погибли, очищая выгребную яму
В Одесской области два 12-летних подростка насмерть забили бездомногоВ Одесской области два 12-летних подростка насмерть забили бездомного
В Донецкой области задержали мужчину, который продавал гранаты по 500 гривенВ Донецкой области задержали мужчину, который продавал гранаты по 500 гривен
В результате взрыва гранаты в Сумской области погиб мужчинаВ результате взрыва гранаты в Сумской области погиб мужчина
В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей женыВ Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
В Полтавской области ограбили церковьВ Полтавской области ограбили церковь
В Ивано-Франковской области 11-летняя девочка совершила самоубийствоВ Ивано-Франковской области 11-летняя девочка совершила самоубийство
В Сумской области развращавший подростков 72-летний пенсионер найден мертвым накануне судаВ Сумской области развращавший подростков 72-летний пенсионер найден мертвым накануне суда
В Одесской области будут судить врача, у которого умер пациент с переломом носаВ Одесской области будут судить врача, у которого умер пациент с переломом носа
В Хмельницкой области мужчина случайно застрелил знакомого, стоявшего у мишениВ Хмельницкой области мужчина случайно застрелил знакомого, стоявшего у мишени
Последние новости
Подгружаем последние новости