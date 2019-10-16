Из галереи в США вор за 32 секунды вынес гравюру Сальвадора Дали

Цветной офорт оценивается в 20 тыс. долларов.

Из галереи в США вор за 32 секунды вынес гравюру Сальвадора Дали
Картину Сальвадора Дали "Горящий жираф"
Фото: twitter.com/abc7newsbayarea

Полиция Сан-Франциско расследует дерзкую кражу: средь бела дня работу испанского художника Сальвадора Дали "Горящий жираф" вынесли с выставки, где этот офорт был центральным экспонатом.

Об этом пишет Би-би-си.

Цветной офорт оценивается в 20 тыс. долларов. Похищение было зафиксировано внешними камерами наблюдения: днем в воскресенье человек спортивного вида в синей футболке, шортах и бейсболке (и со свистком на шнурке) заходит в галерею. Спустя 32 секунды он выходит из двери уже с гравюрой Дали в руках.

Размеры гравюры - 50 см на 60 см.

It took just 32 seconds for a man to walk into a San Francisco art gallery and walk out with a $20,000 Salvador Dali etching in his hand. https://t.co/RHv7hjUhe2

— ABC7 News (@abc7newsbayarea) October 15, 2019

Напомним, в 2012 году из галереи Venus Over Manhattan в Нью-Йорке похитили акварель Сальвадора Дали стоимостью 150 тысяч долларов.

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