В Одесской области два 12-летних подростка насмерть забили бездомного

Решается вопрос о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

В Беляевке Одесской области полицейские раскрыли убийство бездомного. Как выяснилось, двое 12-летних подростка ради развлечения забили 56-летнего мужчину до смерти.

Об этом сообщается на сайте областной полиции.

"В сквере у насосной станции было обнаружено тело неизвестного мужчины с признаками насилия. Согласно заключению врачей, его смерть наступила в результате перелома черепа. Полицейские установили личность погибшего - он оказался местным бездомным. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей происшествия, отработали всех, кто мог быть причастен к преступлению. И уже через день лица, которые так жестоко расправились с потерпевшим, были установлены", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, мужчина стал жертвой "развлечений" 12-летних подростков.

"Гуляя вечером на улице, они увидели, как тот роется в мусорном баке, и решили «пошутить». Некоторое время подростки преследовали потерпевшего, забрасывая его камнями и палками, а когда он, окровавленный, упал, - оставили и ушли. В ходе санкционированного обыска по местам проживания несовершеннолетних полицейские изъяли одежду с похожими на кровь следами, в котором парни были в день убийства", - рассказали детали в полиции.

Установлено, что оба подростка воспитываются в неблагополучных семьях, которые состоят на учете в социальных службах, а их родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Сейчас продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Учитывая, что несовершеннолетние не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, решается вопрос о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

Напомним, в марте в Кривом Роге школьники спасли бездомного, который не мог выбраться из люка.