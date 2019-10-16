В результате взрыва гранаты в Сумской области погиб мужчина

Полицейские устанавливают, каким образом граната оказалась в салоне автомобиля.

В результате взрыва гранаты в Сумской области погиб мужчина
Иллюстративное фото
Фото: укроп.org

В Конотопском районе Сумской области днем 15 октября в результате взрыва гранаты в автомобиле погиб мужчина.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители установили, что местный житель на заднем сиденье своего автомобиля, который долго стоял незапертым возле гаража, обнаружил похожий на гранату предмет. Для того чтобы выяснить, что это за предмет, он пригласил своего знакомого.

Граната взорвалась, пока мужчина осматривал находку. В результате он получил телесные повреждения, от которых умер по дороге. Погибшему было 39 лет.

На месте происшествия работают полицейские и специалисты-взрывотехники. По данному факту открыто уголовное производство.

На данный момент правоохранители устанавливают, каким образом граната оказалась в салоне автомобиля.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Американская астронавтка приехала на историческую родину отца в село Якимов возле ЛьвоваАмериканская астронавтка приехала на историческую родину отца в село Якимов возле Львова
В Киеве на трамвайной остановке застрелили человекаВ Киеве на трамвайной остановке застрелили человека
В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей женыВ Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
В Киеве в результате массовой драки погиб 22-летний пареньВ Киеве в результате массовой драки погиб 22-летний парень
В Сумской области развращавший подростков 72-летний пенсионер найден мертвым накануне судаВ Сумской области развращавший подростков 72-летний пенсионер найден мертвым накануне суда
Блок рекламы


Похожие новости
В Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей женыВ Харьковской области задержали мужчину, который ранил ножом насильника своей жены
В Полтавской области ограбили церковьВ Полтавской области ограбили церковь
В Ивано-Франковской области 11-летняя девочка совершила самоубийствоВ Ивано-Франковской области 11-летняя девочка совершила самоубийство
В Киеве в результате массовой драки погиб 22-летний пареньВ Киеве в результате массовой драки погиб 22-летний парень
В Сумской области развращавший подростков 72-летний пенсионер найден мертвым накануне судаВ Сумской области развращавший подростков 72-летний пенсионер найден мертвым накануне суда
В Одесской области будут судить врача, у которого умер пациент с переломом носаВ Одесской области будут судить врача, у которого умер пациент с переломом носа
В Хмельницкой области мужчина случайно застрелил знакомого, стоявшего у мишениВ Хмельницкой области мужчина случайно застрелил знакомого, стоявшего у мишени
Число отравившихся на свадьбе в Черновицкой области выросло до 129Число отравившихся на свадьбе в Черновицкой области выросло до 129
В Канзасе мужчина расстрелял людей в бареВ Канзасе мужчина расстрелял людей в баре
В Марьинке из-за взрыва в квартире погибли два человекаВ Марьинке из-за взрыва в квартире погибли два человека
Последние новости
Подгружаем последние новости