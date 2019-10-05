Подозреваемого в убийстве байкера в Киеве перевели из психбольницы в СИЗО

Очередная экспертиза показала, что Слепченко психическими заболеваниями не страдает.

Подозреваемого в убийстве байкера в Киеве перевели из психбольницы в СИЗО
Фото: Прокуратура Киева

Дарницкий районный суд Киева перевел из психбольницы в СИЗО бывшего чемпиона мира по сумо Дмитрия Слепченко, подозреваемого в убийстве байкера в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в фейсбуке.

"В пятницу, 4 октября 2019 года, Дарницкий районный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №2 и изменил мужчине, подозреваемому в умышленном убийстве, меру пресечения с помещения в психиатрическое учреждение на содержание под стражей в следственном изоляторе", - сказано в нем.

Слепченко подозревается в убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе в мае 2017 года.

По решению суда и на основании судебно-психиатрической экспертизы почти два года Слепченко находился в психиатрической больнице города Глеваха Киевской области. Однако, как установлено прокуратурой, находясь в больнице, он неоднократно самовольно оставлял медучреждение. Так во время очередного побега 14 мая, был задержан в одном из торговых центров Васильковского района.

В связи с этим прокуратура инициировала проведение еще одной экспертизы, результаты которой показали, что подозреваемый психическими заболеваниями не страдает.

Прокуратура вручила подозрения врачу и медсестре психбольницы, откуда сбегал подозреваемый в убийстве Слепченко

Прокуратура подала в суд ходатайство с просьбой изменить подозреваемому меру пресечения с помещения в психиатрическое учреждение на содержание под стражу, а также прекратить производство о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера и направить материалы уголовного производства в прокуратуру для составления обвинительного акта.

По результатам заседания ходатайство прокурора удовлетворено полностью.

Напомним, 24 мая 2017 года на Харьковском шоссе из автомобиля Seat Leon произвели несколько выстрелов в мотоциклиста, который подъезжал к светофору. Он скончался в "скорой". Машина, из которой стреляли, скрылась.

26 мая стало известно, что подозреваемый в убийстве сдался правоохранителям. Слепченко арествовали и по решению суда поместили в психоневрологическое учреждение в Глевахе.

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