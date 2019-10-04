В Киеве на Дорогожицкой горела крыша магазина "Сильпо"
Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.
В Шевченковском районе Киева, на улице Дорогожицкой, загорелась крыша магазина "Сильпо".
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"4 октября, в 15:02 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Дорогожицкой, в Шевченковском районе столицы. На место происшествия были направлены спасателей ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию к месту вызова, пожарные установили, что горит кровля одноэтажного магазина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 15:25 огонь удалось локализовать на площади 100 кв. м, а в 15:32 - ликвидировать.
К тушению привлекались шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава Киевского гарнизона.
Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.
Напомним, в конце сентября в Киеве возле речного вокзала сгорело одноэтажное недействующее здание.
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Общество
04.10.2019 16:24