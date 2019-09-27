В Киеве возле кинотеатра "Звездный" у строительного крана отломалась стрела

Ее обломки рухнули на землю.

В Киеве возле кинотеатра "Звездный" у строительного крана отломалась стрела
архивное фото
Фото: 112.ua

В центре Киева возле кинотеатра "Звездный" у строительного крана сломалась стрела, обломки которой упали на землю. Об этом LB.ua сообщили очевидцы.

При каких обстоятельствах произошло обрушение стрелы, не сообщается. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. На находящиеся рядом машины упали обломки веток, которые задела падающая стрела.

Напомним, вчера во Львове кран упал на здание супермаркета, а до этого автокран перевернулся в Киеве на ремонтируемом Борщаговском путепроводе. Еще два случая произошли на Сумщине - у обои кранов там сломалась стрела, которая обрушилась вместе с грузом.

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