В Киеве возле кинотеатра "Звездный" у строительного крана отломалась стрела

В центре Киева возле кинотеатра "Звездный" у строительного крана сломалась стрела, обломки которой упали на землю. Об этом LB.ua сообщили очевидцы.

При каких обстоятельствах произошло обрушение стрелы, не сообщается. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. На находящиеся рядом машины упали обломки веток, которые задела падающая стрела.