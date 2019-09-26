Варшавский кинофестиваль отобрал два украинских фильма в конкурсы

В основной программе – "U311 Черкассы" Тимура Ященко, в параллельном конкурсе – "Забытые" Дарьи Онищенко.

Варшавский кинофестиваль отобрал два украинских фильма в конкурсы
Кадр з фільму «U311 „Черкаси“»
Фото: ОМКФ

Варшавский международный кинофестиваль, который состоится в октябре, объявил участников международных конкурсных программ.

Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, в основном конкурсе будет участвовать украинский фильм "U311 Черкассы" Тимура Ященко.

В параллельном конкурсе, где участвуют первые и вторые фильмы режиссеров, – "Забытые" Дарьи Онищенко, снятые в ко-продукции Украины и Швейцарии.

"U311 Черкассы" – полнометражный дебют Ященко – военная драма о моряках тральщика "Черкассы", который обороняли от атак роSSийских военных в начале оккупации Крыма. Украинская премьера фильма состоялась на Одесском кинофестивале, где фильм участвовал в национальном конкурсе.

В украинский прокат "Черкассы" выйдут в конце февраля 2020 года – это будет прокатная версия картины, отличающаяся от режиссерской, которую показывают на фестивалях.

"Забытые" Дарьи Онищенко – драма об учительнице украинского языка, живущей в Луганске и вынужденной преподавать русский после начала оккупации.

Кинофестиваль в Варшаве пройдет с 11 по 20 октября.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Полтавской области задержан разыскиваемый Интерполом мафиози "Самвел Донецкий"В Полтавской области задержан разыскиваемый Интерполом мафиози "Самвел Донецкий"
Alyona Alyona получила международную премию как наиболее многообещающий новый артистAlyona Alyona получила международную премию как наиболее многообещающий новый артист
В Ужгороде задержанный выпрыгнул из окна 4 этажа горотдела полицииВ Ужгороде задержанный выпрыгнул из окна 4 этажа горотдела полиции
В Закарпатской области задержали банду грабителей терминалов I-BoxВ Закарпатской области задержали банду грабителей терминалов I-Box
На форуме издателей во Львове объявили лучшие книге годаНа форуме издателей во Львове объявили лучшие книге года
Блок рекламы


Похожие новости
На танкере "Магус" у берегов Тамани от отравления метиловым спиртом погибло двое украинских моряков, - СМИНа танкере "Магус" у берегов Тамани от отравления метиловым спиртом погибло двое украинских моряков, - СМИ
Американская компания отменила премьеру фильма из-за массовых расстрелов в СШААмериканская компания отменила премьеру фильма из-за массовых расстрелов в США
"Госкино" показало новый трейлер фильма "Запрещенный" о Стусе
Американская HBO купила права на показ украинского фильма "История Лизы"
Госкино презентовало трейлер скандального фильма "Запрещенный" о Стусе
Студия "Ворнер Бразерс" опубликовала трейлер второй части фильма ужасов "Оно"Студия "Ворнер Бразерс" опубликовала трейлер второй части фильма ужасов "Оно"
Вышел второй трейлер фильма "Человек-паук: Возвращение домой"
Disney+ вырежет "расистскую" сцену из мультфильма "Дамбо"Disney+ вырежет "расистскую" сцену из мультфильма "Дамбо"
На литературную премию Европейского союза претендует три украинских автораНа литературную премию Европейского союза претендует три украинских автора
Продюсеры фильма "Матрица" предлагали главную роль Сандре БуллокПродюсеры фильма "Матрица" предлагали главную роль Сандре Буллок
Последние новости
Подгружаем последние новости