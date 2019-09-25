В Кривом Роге мужчина при задержании ранил полицейского ножом

Злоумышленник находился в розыске за совершение грабежа.

В Кривом Роге мужчина при задержании ранил полицейского ножом
Фото: npu.gov.ua

В Кривом Роге при задержании подозреваемого в совершении грабежа злоумышленник нанес полицейскому ножевые ранения.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

"25 сентября в Ингулецком районе при задержании подозреваемого в совершении грабежа злоумышленник оказал сопротивление правоохранителям. Полицейский получил два ножевых ранения острым предметом в область ноги и руки. Оперативник доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас 22-летний нападающий задержан в порядке ст.208 УПК. Им оказался ранее судимый местный житель, который находился в розыске за совершения грабежа.

"В 2017 году за указанное преступление двое человек были задержаны, еще один скрывался от полиции. В настоящее время задержанный будет отвечать перед законом не только за преступление, совершенное два года назад, но и за нападение на полицейского", - сообщили в полиции.

По факту ранения полицейского открыто уголовное производство по ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Напомним, в Южноукраинске Николаевской области ранее судимый мужчина ограбил квартиру, взял в заложницы женщину и пытался выпрыгнуть с ней из окна седьмого этажа. Полицейский при попытке остановить преступника получил ножевое ранение руки.

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