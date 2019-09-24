В Польше жестоко избили украинского студента

На 19-летнего юношу напали из-за того, что он из Украины.

В Польше жестоко избили украинского студента
Фото: donbass.ua

В польском городе Жоры группа из пяти человек жестоко избила студента, приехавшего в Польшу из Украины.

Об этом сообщает местная полиция.

Инцидент произошел вечером в субботу, 21 сентября.

Согласно показаниям пострадавшего, на него напала группа из пяти молодых людей. Сначала один из них спросил его о его гражданстве, и когда 19-летний юноша подтвердил, что он из Украины, на него набросились.

"Преступники избивали 19-летнего парня, даже когда он лежал на земле без сознания. Когда он очнулся, преступники скрылись с места происшествия. К счастью, избитый, окровавленный юноша был найден двумя другими мужчинами, которые вызвали обратились в службу экстренной помощи и вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.

Гражданин Украины был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. На второй день он проинформировал сотрудников правоохранительных органов об инциденте.

Полицейские расследуют дело и ищут преступников

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