В Киеве с железнодорожного моста упал мужчина

Он погиб на месте.

В Соломенском районе Киева мужчина упал с железнодорожного моста. Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел около 12:30 в воскресенье, 22 сентября на улице Льва Толстого.

"Он рухнул прямо на проезжую часть улицы Льва Толстого, под проезжающие автомобили. В этот момент под мостом проезжала Skoda службы такси Uklon с пассажирами. Водитель увидел, как перед ним на дорогу упал человек и резко остановился. Люди вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.

От полученных травм пострадавший скончался до приезда медиков.

В полиции происшествие пока не комментировали.