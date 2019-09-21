В Луцке ночью из-за пожара эвакуировали военный госпиталь

Пострадавших нет.

В Луцке ночью из-за пожара эвакуировали военный госпиталь
Фото: dsns.gov.ua

В ночь на пятницу на крыше Луцкого гарнизонного военного госпиталя произошел пожар.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"20 сентября в 2:25 поступило сообщение о пожаре в Луцком гарнизонном военном госпитале, расположенном на улице Сенатора Левчановской. В 2:36 на место вызова прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части города Луцка. По внешним признакам установлено, что огнем была охвачена кровля больничного корпуса. Площадь пожара составляла около 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 12 единиц пожарно-спасательной техники из всех трех подразделений службы "101" областного ценра, также 6-й ДПРЧ г. Киверцы и 3-й ГПРЧ г. Рожище, оперативно координационный центр Управления ГосЧС Волынской области. Пострадавших от пожара нет.

Спасатели эвакуировали пациентов и персонал госпиталя - всего 91 человек, из которых семеро больных были в тяжелом состоянии, а также и 11 работников госпиталя. Пациентов временно разместили в городской клинической больнице.

Фото: dsns.gov.ua

В 3:12 огонь был локализован, в 5:00 - ликвидирован. Продолжается разбор конструкций. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее на военном полигоне в Черниговской области загорелся лес.

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