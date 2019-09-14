В Николаевской области горел цементный завод

Пожар возник в кабельных туннелях одного из цехов.

В Николаевской области горел цементный завод
Фото: https://mk.dsns.gov.ua

В Николаевской области в поселке Ольшанское утром, 14 сентября, горел цементный завод. Об этом сообщили в ГосЧС.

Информация о возгорании поступила к спасателям в субботу около 6 утра.

Пожар возник в кабельных туннелях одного из цехов на объекте повышенной опасности ЧАО "Дикергофф Цемент Украина".

Спасатели обесточили здание. Огонь охватил 100 м кв.

В 7:30 пожар локализовали, в 08:05 ликвидировали.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, 12 сентября на военном полигоне в Черниговской области загорелся лес.

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