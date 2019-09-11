Феноменальная память вора позволила похитить данные 1300 кредиток

Единственным «устройством», которое использовал похититель был его собственный мозг — злоумышленник смотрел на карточку и за считанные секунды успевал запомнить все ее реквизиты. Потом он переписывал их в блокнот — его нашла полиция при задержании.

Попался Танигучи на покупке в интернет-магазине нескольких сумок общей стоимостью $2600, за которые он пытался заплатить деньгами с чужой карты. Полицейские перехватили его ордер и сами доставили ему покупку, чтобы взять с поличным. Сейчас неясно, была ли это первая кража, или подвиги кассира многочисленнее.

О самом похитителе известно очень немного, практически только то, что в магазине он работал неполный рабочий день. Неизвестно также, предъявлено ли ему уже официальное обвинение. Как сообщает CNN, японские законы дают полиции на это 20 дней.

По мнению современных психологов, «фотографическая» память, дающая возможность навсегда запомнить точно соответствующую реальности картинку, у людей невозможна. Вероятнее всего, в случае Танигучи речь идет об эйдетической памяти, позволяющей на некоторое время запомнить вид, близкий к реальному, включая мелкие детали, вроде расположения листьев на дереве или последовательности цифр в номере. Эйдетическая память при желании и некоторых усилиях может быть развита тренировками, как и любое другое умение.



