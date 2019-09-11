Одесская прокуратура сообщила о подозрении администратору сгоревшего отеля "Токио Стар"

Ранее подозрения выдвинули двум совладельцам заведения.

Одесская прокуратура сообщила о подозрении администратору сгоревшего отеля "Токио Стар"
Фото: od.dsns.gov.ua

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении старшему администратору отеля "Токио Стар" в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным расследования, в функциональные обязанности старшего администратора входило решение вопросов, связанных с пожарной безопасностью. Деятельность отеля велась с грубым нарушением этих требований.

В июле 2019 специалисты ГосЧС составили акт о невозможности проведения проверки в связи с тем, что, по информации администрации отеля, предприятие прекратило хозяйственную деятельность по указанному адресу. В этом же месяце в помещении прачечной, которая фактически обслуживала три гостиницы, начали срабатывать автоматы защиты электрооборудования и плавиться розетки.

Напомним, пожар в гостинице "Токио Стар" в Одессе произошел 17 августа, в огне погибли 9 человек, пострадали еще 10.

Подозрения в служебной халатности выдвинуты двум совладельцам гостиницы, ГБР также возбудило дело против сотрудников ГосЧС, которые не смогли провести проверку.

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