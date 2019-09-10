В Вене состоится выставка украинского постмайданного искусства

В фокусе проекта "Между огнем и огнем" – новейшее украинское искусство последних пяти лет.

В Вене состоится выставка украинского постмайданного искусства
Фото: Украинский институт

С 21 сентября по 8 октября в венской галерее Semperdepot при Австрийской академии откроется выставка "Между огнем и огнем. Украиснкое искусство сейчас".

Выставка сконцентрируется на новейшем украинском современном искусстве, созданном в последние пять лет.

Организаторы выставки – Украинский институт и Zenko Gallery, кураторы – Алиса Ложкина и Константин Акиньша.

"В проекте "Между огнем и огнем" мы пытаемся создать пространство диалога, соединяя работы современных украинских художников, фотографии с молодежных рейвов, документацию событий Революции Достоинства и памятники советского периода, посвященные теме войны, – рассказывает сокураторка выставки Алиса Ложкина. – Именно эта, казалось бы на первый взгляд, парадоксальная полифония оказалась едва ли не самым релевантным способом ведения разговора про атмосферу в украинском современном искусстве и обществе в целом".

Назва выставки отсылает к цитате из сборника Уильяма Блейка, написанного во время Французской революции. "Современная Украина, увиденная глазами молодых художников, буквально оказывается между огнями, – говорится в описании выставки. – В широком смысле это метафора всех испытаний, с которыми сталкивается Украина последние 100 лет".

Среди участников выставки – Вова Воротнев, Мария Куликовская, Саша Курмаз, Ярема Малащук и Роман Химей, Роман Михайлов, Евгений Никифоров, Ярослав Солоп, Давид Чичкан, Никита Шаленный, Kinder Album и другие.

В проекте также покажут монументальные горельефы советского периода, созданные в 1970 году для оформления ансамбля Монумента боевой слав Вооруженных сил СССР во Львове. В 2019 году горельефы демонтировали и передали в коллекцию музея Территория террора во Львове.

Специальным событием открытия выставки станет демонстрация мультимедийной инсталляции Никиты Шаленного "Мост".

Выставка "Между огнем и огнем" продлится до 8 октября.

Напомним, в рамках двухстороннего года культуры Украины и Австрии 3 октября в Вене под открытым небом пройдет большой фестиваль электронной музыки и визуального искусства "Украинская ночь".

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Служба исполнения наказания объяснила, почему Зайцеву направили в Покровский центрСлужба исполнения наказания объяснила, почему Зайцеву направили в Покровский центр
Подозреваемый в распространении детского порно повесился в винницком изолятореПодозреваемый в распространении детского порно повесился в винницком изоляторе
Полиция возбудила дело по факту изнасилования пассажирки Bla Bla Car
В Черниговской области при перемещении военной техники погиб военнослужащийВ Черниговской области при перемещении военной техники погиб военнослужащий
При задержании беглецов из колонии во Львовской области ранен полицейскийПри задержании беглецов из колонии во Львовской области ранен полицейский
Блок рекламы


Похожие новости
"Атлантида" Валентина Васяновича победила в венецианских "Горизонтах""Атлантида" Валентина Васяновича победила в венецианских "Горизонтах"
Евровидение-2020 состоится в РоттердамеЕвровидение-2020 состоится в Роттердаме
В Национальном парке Кейптауна ограбили и убили украинского туристаВ Национальном парке Кейптауна ограбили и убили украинского туриста
Интерпол и СБУ задержали украинского наркодельца, который 8 лет скрывался от правосудияИнтерпол и СБУ задержали украинского наркодельца, который 8 лет скрывался от правосудия
Американская HBO купила права на показ украинского фильма "История Лизы"
В Довженко-центре открылась выставка работ Руди ГигераВ Довженко-центре открылась выставка работ Руди Гигера
На Таймс Сквер в Нью-Йорке показывают видеоинсталляцию украинского художника
В Берлине проходит большая выставка украинского фотографа Бориса МихайловаВ Берлине проходит большая выставка украинского фотографа Бориса Михайлова
На Бали по подозрению в разбое задержали бывшего украинского миллиционераНа Бали по подозрению в разбое задержали бывшего украинского миллиционера
Стали известны победители всеукраинского рейтинга "Книга года"-2018Стали известны победители всеукраинского рейтинга "Книга года"-2018
Последние новости
Подгружаем последние новости