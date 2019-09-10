Трое подростков, избивших мужчину в Киеве, пойдут под суд

Прокуратура направила обвинительный акт по статье о хулиганстве.

Трое подростков, избивших мужчину в Киеве, пойдут под суд
Фото: censor.net.ua

Трое подростков, которые жестоко избили мужчину в Киеве, предстанут перед судом. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Подростки 2003, 2005 и 2001 годов рождения в июне этого года избили 51-летнего мужчину на территории жилого массива Виноградарь. Свои действия подростки снимали на мобильный телефон, а запись позже выложили в интернет.

Фото: censor.net.ua

Действия подозреваемых квалифицированы как хулиганство с особой дерзостью, дело будет рассматривать Подольский районный суд.

В прокуратуре отметили, что один из подозреваемых весной этого года уже был задержан за хулиганство: он с двумя друзьями распылял слезоточивый газ в лица женщинам и снимал это на видео.

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