В Николаевской области грабитель ранил ножом полицейского, пытаясь выпрыгнуть с заложницей из окна

Пострадавшего доставили в больницу, злоумышленника задержали.

В Николаевской области грабитель ранил ножом полицейского, пытаясь выпрыгнуть с заложницей из окна
Фото: npu.gov.ua

В Южноукраинске Николаевской области ранее судимый мужчина ограбил квартиру, взял в заложницы женщину и пытался выпрыгнуть с ней из окна на седьмом этаже. Полицейский при попытке остановить преступника получил ножевое ранение руки. Об этом в субботу сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел вечером 6 сентября.

"В отделение полиции поступило сообщение от 33-летней местной жительницы о том, что в ее отсутствие неизвестный проник в ее квартиру, расположенной по ул. Дружбы Народов, откуда похитил золотые украшения, деньги и мобильный телефон ", - рассказали в полиции.

Во время подворового обхода соседних многоэтажных домов полицейские услышали в одной из квартир женский крик о помощи. Войдя в помещение, правоохранители увидели мужчину, который держал нож у шеи женщины, толкал ее к балкону и намеревался выпрыгнуть вместе с ней.

"Старший сержант полиции Константин Безух бросился к злоумышленнику, который вместе с жертвой находился на балконе седьмого этажа. Полицейский успел вырвать женщину из рук нападавшего и спас его самого от падения. После чего злоумышленник достал нож и ранил полицейского в правую руку", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался ранее судимый за имущественные преступления 36-летний местный житель. Недавно он вышел из тюрьмы.

Мужчина действительно ограбил соседнюю квартиру. Находясь у себя дома, он увидел, что полицейские осуществляют поквартирный обход. Не желая быть уличенным в квартирной краже, преступник пригрозил своей 29-летней квартирантке ножом, чтобы она сидела тихо. Но услышав, как полицейские стучат в дверь их квартиры, женщина позвала на помощь.

В доме злоумышленника были обнаружены похищенные золотые серьги, кольцо, деньги и мобильный телефон.

Раненого полицейского доставили в больницу. Злоумышленника задержали.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, 5 сентября при задержании беглецов из колонии во Львовской области ранение получил полицейский. Состояние сержанта полиции врачи оценивали как стабильно тяжелое.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Служба исполнения наказания объяснила, почему Зайцеву направили в Покровский центрСлужба исполнения наказания объяснила, почему Зайцеву направили в Покровский центр
В Киевской области мужчина снимал и продавал порно со своими малолетними детьмиВ Киевской области мужчина снимал и продавал порно со своими малолетними детьми
В Киеве отравились шаурмой 7 студентовВ Киеве отравились шаурмой 7 студентов
Испанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителейИспанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей
При пожаре в Золотоноше погиб 5-летний ребенокПри пожаре в Золотоноше погиб 5-летний ребенок
Блок рекламы


Похожие новости
В Херсонской области при передислокации воинской части взорвался прицеп с топливомВ Херсонской области при передислокации воинской части взорвался прицеп с топливом
В Черниговской области при перемещении военной техники погиб военнослужащийВ Черниговской области при перемещении военной техники погиб военнослужащий
В киевском троллейбусе мужчина ранил из пистолета двух пассажировВ киевском троллейбусе мужчина ранил из пистолета двух пассажиров
В Харьковской области снова взорвали банкоматВ Харьковской области снова взорвали банкомат
В Хмельницкой области изъяли наркотиков почти на два миллиона гривенВ Хмельницкой области изъяли наркотиков почти на два миллиона гривен
В Житомирской области мужчина погиб при взрыве снаряда на собственном участкеВ Житомирской области мужчина погиб при взрыве снаряда на собственном участке
При задержании беглецов из колонии во Львовской области ранен полицейскийПри задержании беглецов из колонии во Львовской области ранен полицейский
Двое заключенных сбежали из колонии во Львовской областиДвое заключенных сбежали из колонии во Львовской области
В Днепропетровской области мать держала на цепи 36-летнего сына ради его пенсии по инвалидностиВ Днепропетровской области мать держала на цепи 36-летнего сына ради его пенсии по инвалидности
В Киевской области мужчина снимал и продавал порно со своими малолетними детьмиВ Киевской области мужчина снимал и продавал порно со своими малолетними детьми
Последние новости
Подгружаем последние новости