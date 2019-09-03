В Киевской области мужчина снимал и продавал порно со своими малолетними детьми

Один ролик стоил в среднем 100 долларов.

В Киевской области мужчина снимал и продавал порно со своими малолетними детьми

Киберполиция разоблачила 40-летнего мужчину в создании порнороликов с участием собственных детей. Злоумышленник задержан.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Видео порнографического характера с участием 5-летнего мальчика и 2-летней девочки продавали на закрытых тематических форумах. Стоимость колебалась, но в среднем такие видео оценивали в 100 долларов США", - говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина развращал пятилетнего сына и двухлетнюю дочь с момента рождения первого ребенка. Видео порнографического характера с участием собственных детей злоумышленник продавал на закрытых тематических форумах и размещал объявления на различных закрытых площадках. Оплату получал исключительно используя электронные кошельки и криптовалюту для того, чтобы его не могли идентифицировать.

По месту жительства семьи полиция провела обыск. Во время предварительного осмотра техники, которая находилась в квартире работники киберполиции обнаружили около 150 гигабайт порноконтента с участием мальчика и девочки. Также нашли дополнительный жесткий диск, на котором хранилось около 1 терабайта подобного контента. Технику изъяли и направили на экспертизу.

Событие квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: часть 2 статьи 156 (развращение несовершеннолетних) и часть 4 статьи 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Жителя Киевской области задержали. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, 1 августа сотрудники Киберполиции второй раз задержали 51-летнего киевлянина, которого ранее задерживали за организацию и создание детской порнографии, однако после внесенного залога он скрывался от правоохранителей.

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