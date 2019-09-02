В Запорожье нашли мертвым частного перевозчика, пропавшего со своим авто

Задержаны двое подозреваемых в убийстве.

В Запорожье нашли мертвым частного перевозчика, пропавшего со своим авто
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Полицйеские Запорожья нашли мертвым пропавшего без вести вместе с личным авто Geely частного перевозчика.

Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Полиция Запорожья в течение суток раскрыла убийство местного жителя, частного перевозчика, который с 30 на 31 августа 2019 г. пропал без вести вместе с личным авто Geely. Полицейские Запорожья нашли мертвым пропавшего без вести перевозчика: убийцы закопали тело в поле", - написал Аброськин.

По его словам, вое преступников, 1984 и 1998 г.р., наняли водителя для поездки по области, но в дальнейшем убили, тело закопали в поле, а автомобиль присвоили.

"Утром тело потерпевшего было найдено, а двое преступников задержаны. Сейчас продолжаются следственные действия", - добавил замглавы Нацполиции.

Напомним, 28 августа в Киеве на Окружной дороге из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом. Позже сообщалось, что погибший - таксист.

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