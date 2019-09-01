Под Киевом обнаружили автомобиль с мертвым мужчиной

Рядом с погибшим находились оружие и предсмертная записка.

Под Киевом в воскресенье, 1 сентября, обнаружили труп мужчины в автомобиле. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"Около 9 утра в полицию сообщили, что в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района на одной из улиц припаркован простреленный автомобиль, внутри которого находится тело мужчины", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и руководство полиции Киевской области.

Правоохранители обнаружили в салоне автомобиля труп мужчины возрастом около 50 лет, оружие и предсмертную записку.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (самоубийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский. Мужчина выстрелил себе в голову в комнате отдыха полиции.