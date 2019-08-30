В Днепропетровской области пытались взорвать автомобиль начальника местной полиции
Под машиной правоохранителя взорвалась граната.
В городе Першотравенск Днепропетровской области в результате взрыва поврежден автомобиль Mitsubishi Outlander начальника местного отделения полиции.
Об этом сообщается на сайте областного управления НПУ.
"Как предварительно установлено, полицейский сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части автомобиля", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехало руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники. По предварительному заключению специалистов, которые обследовали место происшествия, взорвалась граната РГД-5.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).
Напомним, в марте в Вольногорске Днепропетровской области водитель на авто с иностранной регистрацией бросил боевую гранату в сотрудников полиции, которые остановили его для проверки документов.
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Общество
30.08.2019 10:36
30.08.2019 10:39