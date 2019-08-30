В Днепропетровской области пытались взорвать автомобиль начальника местной полиции

В городе Першотравенск Днепропетровской области в результате взрыва поврежден автомобиль Mitsubishi Outlander начальника местного отделения полиции.

Об этом сообщается на сайте областного управления НПУ.

"Как предварительно установлено, полицейский сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части автомобиля", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехало руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники. По предварительному заключению специалистов, которые обследовали место происшествия, взорвалась граната РГД-5.

Фото: dp.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.348 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Напомним, в марте в Вольногорске Днепропетровской области водитель на авто с иностранной регистрацией бросил боевую гранату в сотрудников полиции, которые остановили его для проверки документов.