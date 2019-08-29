Из-под завалов в Дрогобыче достали тело женщины и живого кота

Спасательные работы продолжаются.

Из-под завалов в Дрогобыче достали тело женщины и живого кота
Фото: dsns.gov.ua

Из-под завалов дома в Дрогобыче Львовской области вечером 28 августа спасатели извлекли тело женщины.

Об этом сообщается на странице Дрогобычского горсовета в фейсбуке.

"Из-под завала освободили еще одну женщину. К сожалению, без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Из сообщения непонятно, идет ли речь о третьей жертве обрушения дома или спасатели извлекли из-под завалов тело женщины, которую сразу признали погибшей.

Позже появилось сообщение о том, что информация о третьем погибшем лице является неподтвержденной.

Кроме того, спасатели достали из-под завалов живого домашнего кота.

Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию на месте обрушения жилого дома, разбирая завалы строительных конструкций вручную.

Как сообщалось, ночью 28 августа в доме на ул. Грушевского, 101 в Дрогобыче обрушился подъезд четырехэтажки. 2 человека погибли и 7 госпитализированы. Среди пострадавших - шетилетний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 года.

Все 64 семьи из разрушенного дома решили отселить из-за угрозы нового обвала.

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