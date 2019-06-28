Под Киевом вследствие непогоды погиб человек
В Киеве еще двое пострадавших от урагана.
В результате грозы и шквалов в Киеве и области пострадали два человека, в Буче под Киевом один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.
Сильные шквалы ветра ломали деревья и срывали крыши зданий. Только в Киеве спасатели 42 раза выезжали для уборки деревьев с автомобилей, домов и проезжих частей.
"Предварительно, из-за непогоды в Киеве пострадали 2 человека. В свою очередь, в Киевской области в результате падения дерева в г.. Буча погиб один человек", - сказано в сообщении.
В Ивано-Франковской области непогода повалила около 160 деревьев и сорвала кровли 11 зданий.
Напомним, вследствие ухудшения погодных условий в Киеве местами подтоплены дороги, образовались пробки. Над ликвидацией последствий урагана работают несколько бригад спасателей.
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27.06.2019 09:41