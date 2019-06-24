Суд арестовал без права залога мужчину, который жестоко убил 9-летнего мальчика в Киеве

Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Дарницкий районный суд Киева арестовал без права внесения залога мужчину, который жестоко убил девятилетнего ребенка.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"Сегодня, 24 июня, состоялось заседание по избранию меры пресечения 30-летнему мужчине, который вечером 22 июня заманил к озеру Вырлица 9-летнего мальчика (пасынка своего брата) и с целью мести родственнику убил малолетнего ребенка.... Придя на берег озера, мужчина подошел к мальчику сзади и начал наносить многочисленные хаотичные удары ножом в область шеи, спины и туловища (около 30 ударов). После чего молотком, который он заранее приготовил, злоумышленник нанес ребенку несколько ударов в область головы. В связи с полученными травмами мальчик погиб на месте. С целью скрыть следы преступления, убийца привязал к ногам жертвы камень и затянул тело в воду", - говорится в сообщении.

Мужчине объявлено подозрение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Прокурор просил суд применить в отношении подозреваемого строжайшую меру пресечения, а именно - содержание под стражей без альтернативы залога.

"Суд, заслушав доводы сторон и учтя тяжесть совершенного преступления, удовлетворил ходатайство прокурора, избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без альтернативы", - говорится в сообщении прокуратуры.

Задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, 9-летний Захар Черевко вышел из дома вечером 22 июня и пропал. Его тело с признаками насильственной смерти нашли в озере Вирилица на следующий день.

24 июня полиция задержала подозреваемого в убийстве ребенка. Им оказался родственник погибшего мальчика - дядя мальчика, брат его отчима - 1989 года рождения, который жил отдельно. Мужчина рассказал, что убил ребенка "из-за обиды".