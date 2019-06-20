В Киевской области девушка заморила голодом более 20 домашних животных

Она размещала в интернете объявления о предоставлении постоянного убежища домашним животным.

В Киевской области девушка заморила голодом более 20 домашних животных
Фото: karg.kiev.ua

В одном из сел Барышевского района Киевской области, 21-летняя девушка заморила голодом более 20-ти домашних животных. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Девушка размещала в интернете объявления о предоставлении постоянного убежища домашним животным - люди отдавали ей своих кошек и собак, надеясь, что они будут под опекой.

Затем подозреваемая забирала животных в свой дом в одном из сел Барышевского района и пренебрегая общечеловеческими нравственными правилами и нормами поведения по отношению к животным, издевалась над ними – лишая пищи и воды, что приводило к их истощению и гибели.

На месте проживания подозреваемой с октября по ноябрь 2018 года, обнаружено более 20 трупов животных. Согласно заключению экспертов, причиной смерти кошек и собак стала «алиментарная дистрофия». Это значит, что животные мучились перед смертью от жажды и голода.

21-летнейдевушке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно, из корыстных побуждений, совершенное группой лиц, что привело к гибели более двадцати животных).

Сейчас в суд подано ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей, которое находится на рассмотрении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, в начале мая КГГА анонсировала строительство центра защиты животных в Дарницком районе Киева. Общая стоимость проекта составит 157,6 млн грн. Центр предполагают построить за 3 года и 3 месяца.

В течение первых 17 месяцев запланировано построить 4-этажную ветеринарную больницу, рассчитанную на одновременный прием 55 кошек и 108 собак, 3-этажный карантинный блок на 100 животных, а также трансформаторную подстанцию и котельную.

В течение следующих 8 месяцев планируется обустройство отеля вместимостью 38 собак и 22 кошек. Третья очередь – строительство приюта для 120 кошек, четвертая - вольеры для содержания 547 собак.


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