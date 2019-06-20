50 человек остаются в больницах после отравления во Львовской и Луганской областях

В числе пострадавших - 30 детей.

50 человек остаются в больницах после отравления во Львовской и Луганской областях
Фото: vikka.ua

По состоянию на утро четверга, 20 июня, в больницах остаются более 50 человек, пострадавших от отравления пищевыми продуктами. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Во Львовской области продолжают лечение от токсикоинфекции 28 человек, отравившихся в ресторане "Озон" (пгт Каменка-Бугская). Среди пострадавших - 8 детей.

В Рубежской городской больнице (Луганская область) лечатся от острого гастроэнтероколита 22 детей и пятеро взрослых. Все пострадавшие 15-17 июня отдыхали на пляже "Малибу" и купались в озере Песочное.

На местах отравления проводятся санитарно-гигиенические мероприятия. Пляж в Рубежном в этом году прошел паспортизацию и был оборудован как место для купания. Закрыт ли доступ к воде, ГосЧС не уточняет.

Напомним, на прошлой неделе массовые отравления произошли в Ковеле и Львове. Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, их жизням ничто не угрожает.


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