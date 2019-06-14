На даче у жителя херсонской области обнаружили более семи килограммов тротила

Владельцем дома оказался мужчина, ранее судимый за кражи, незаконные завладения автотранспортом и наркопреступления.

На даче у жителя херсонской области обнаружили более семи килограммов тротила
Фото: npu.gov.ua

При санкционированном обыске на даче у 43-летнего жителя Ивановского района Херсонской области правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.

Сейчас мужчина находится в СИЗО за совершение серии краж.

При обысках в подвале дачного дома, в картонной коробке полицейские нашли более 200 патронов к пистолету и автомату, две гранаты РГД-5, три запала к ним, 19 тротиловых шашек весом по 400 г и 10 запалов к ним, а также пистолет.

Владельцем дома оказался мужчина, ранее судимый за кражи, незаконные завладения автотранспортом и наркопреступления. Он сказал, что оружие нашел.

Все изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, правоохранители устанавливают его происхождение, цели хранения, а также обрабатывают связи задержанного.

По данному делу открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, 13 июня на Лысой горе в Киеве правоохранители обнаружили тайник с двумя пакетами боеприпасов, среди которых 5 тротиловых шашек, 8 капсюль-детонаторов и 16 патронов 9 калибра, 8 корпусов гранат, 10 запалов к различным гранатам, 100 г пластида и противопехотную мину.

Кто создал этот тайник и спрятал там оружие – правоохранители еще устанавливают.


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